Скорость распространения коронавируса в Британии, вероятно, замедляется. Об этом заявил эпидемиолог Нил Фергюссон из Имперского колледжа Лондона.
В Великобритании мы видим первые признаки замедления некоторых показателей, — заявил Фергюссон в интервью BBC Radio 4.
По его словам, снижение распространения заболевания связано с мерами, которые принимают британские власти и жители страны. Он подчеркнул, что уменьшается число пациентов, поступающих в больницы.
Эксперт подчеркнул, что в стране коронавирусом могут быть заражены около 3% населения — 2 млн человек,
В настоящий момент коронавирусом в Великобритании заражены около 20 тысяч человек, умерли более одной тысячи.
NEWS.ru писал, что старший советник премьер-министра Британии Бориса Джонсона Доминик Каммингс самоизолировался из-за симптомов COVID-19. Мужчина будет оставаться с другими сотрудниками офиса премьера на связи.
Сам Джонсон заявил о заражении коронавирусом 27 марта. Политик продолжает общение с подчинёнными по видеосвязи. Он самоизолировался и находится в своей резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. Кроме Джонсона COVID-19 диагностировали у главы Минздрава страны Мэтта Хэнкока.
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