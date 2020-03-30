https://static.news.ru/photo/68cb03a0-7279-11ea-b2e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steve Poston/Global Look Press

Скорость распространения коронавируса в Британии, вероятно, замедляется. Об этом заявил эпидемиолог Нил Фергюссон из Имперского колледжа Лондона.

В Великобритании мы видим первые признаки замедления некоторых показателей, — заявил Фергюссон в интервью BBC Radio 4.

По его словам, снижение распространения заболевания связано с мерами, которые принимают британские власти и жители страны. Он подчеркнул, что уменьшается число пациентов, поступающих в больницы.

Эксперт подчеркнул, что в стране коронавирусом могут быть заражены около 3% населения — 2 млн человек, сообщает «Интерфакс».

В настоящий момент коронавирусом в Великобритании заражены около 20 тысяч человек, умерли более одной тысячи.

NEWS.ru писал, что старший советник премьер-министра Британии Бориса Джонсона Доминик Каммингс самоизолировался из-за симптомов COVID-19. Мужчина будет оставаться с другими сотрудниками офиса премьера на связи.

Сам Джонсон заявил о заражении коронавирусом 27 марта. Политик продолжает общение с подчинёнными по видеосвязи. Он самоизолировался и находится в своей резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. Кроме Джонсона COVID-19 диагностировали у главы Минздрава страны Мэтта Хэнкока.