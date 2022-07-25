Энергоэксперт заявил, что Германию устраивает текущий объем поставок газа Энергоэксперт Юшков заявил, что Германию устраивает текущий объем поставок газа

Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look press

Из-за бюрократических и санкционных проблем турбина газопровода «Северный поток» не была вовремя доставлена в Германию для продолжения работы, из этого можно сделать вывод, что немцев устраивают текущие объемы поставок российского газа, заявил энергоэксперт Игорь Юшков. Он выразил мнение, что изначально Берлин пытался ускорить процесс доставки турбины из-за опасений, что трубопровод не возобновит работу после профилактического перерыва, пишет «Экономика Сегодня».

Активность немцев на первом этапе доставки турбины связана с тем, что Берлин опасался того, что «Северный поток — 1» не будет запущен после профилактики. Из-за этого они быстро договорились с канадцами о санкционных исключениях, привели турбину в ФРГ и согласовали ремонт на монреальском заводе еще пяти мощностей «Северного потока — 1», — рассказал Юшков.

По его мнению, немцы предполагали, что «Газпром» будет сам провоцировать наиболее быструю доставку турбины, однако российская корпорация заняла прагматичную позицию: «вам это нужно больше, чем нам», — заявил Юшков. Аргументируя свою точку зрения, энергоэксперт напомнил, что «Газпром» потребовал у Канады дополнительных бумаг, подтверждающих отказ от претензий по поводу доставки турбины на фоне антироссийских санкций.

Обычно генеральные лицензии публикуются на сайте санкционного регулятора, зачастую этого хватает для того, чтобы производить операционную деятельность. «Газпром» же запросил документы по турбине «Северного потока — 1», где отсутствие претензий канадцы пропишут отдельно, — резюмировал Юшков.

Ранее газета Politico написала, что газовая турбина, необходимая для поставок газа по «Северному потоку», уже несколько дней находится в немецком Кельне. Если она не будет доставлена в Россию до 25 июля, поставки газа могут резко упасть. В публикации отмечается, что в случае падения потоков газа в Германию пострадать может вся Европа. В Евросоюзе также заявили, что если поставки будут прекращены, это может ударить по экономике ЕС.