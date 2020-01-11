Элтон Джон Элтон Джон Фото: Rudi Keuntje/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Британский музыкант Элтон Джон заявил, что был удивлён решением герцогов Сассекских сложить с себя часть полномочий и не зависеть финансово от королевской семьи.

В последние годы композитор и пара очень близки, отмечает MailOnline. Летом 2019 года Меган Маркл и принц Гарри отдыхали на вилле пианиста во Франции, также сэр Элтон Джон одалживал супругам свой самолёт. 

Издание The Mirror отмечает, что певец общается с герцогом и герцогиней каждый день. Музыкант постоянно оказывает им поддержку, выслушивает, при этом не говорит, как следует поступить в той или иной ситуации. Сэр Элтон Джон узнал о желании пары отказаться от части полномочий раньше, чем бабушка принца Гарри, королева Великобритании Елизавета II.

Как писал NEWS.ru, в окружении монарха опасаются, что принц Гарри и Меган Маркл в ближайшее время могут дать «взрывное» телевизионное интервью, в котором окрестят британскую королевскую семью «расистской и сексистской».

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