https://static.news.ru/photo/14a918f0-35e0-11ea-a617-fa163e074e61_660.jpg Элтон Джон Фото: Rudi Keuntje/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Британский музыкант Элтон Джон заявил, что был удивлён решением герцогов Сассекских сложить с себя часть полномочий и не зависеть финансово от королевской семьи.

В последние годы композитор и пара очень близки, отмечает MailOnline. Летом 2019 года Меган Маркл и принц Гарри отдыхали на вилле пианиста во Франции, также сэр Элтон Джон одалживал супругам свой самолёт.

Elton John says he was 'surprised' by Prince Harry and Meghan Markle's decision to quit their royal duties https://t.co/lqzvjbkSTP — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) January 12, 2020

Издание The Mirror отмечает , что певец общается с герцогом и герцогиней каждый день. Музыкант постоянно оказывает им поддержку, выслушивает, при этом не говорит, как следует поступить в той или иной ситуации. Сэр Элтон Джон узнал о желании пары отказаться от части полномочий раньше, чем бабушка принца Гарри, королева Великобритании Елизавета II.

Как писал NEWS.ru, в окружении монарха опасаются, что принц Гарри и Меган Маркл в ближайшее время могут дать «взрывное» телевизионное интервью, в котором окрестят британскую королевскую семью «расистской и сексистской».