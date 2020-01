В последние годы композитор и пара очень близки, отмечает MailOnline. Летом 2019 года Меган Маркл и принц Гарри отдыхали на вилле пианиста во Франции, также сэр Элтон Джон одалживал супругам свой самолёт.

Elton John says he was 'surprised' by Prince Harry and Meghan Markle's decision to quit their royal duties https://t.co/lqzvjbkSTP