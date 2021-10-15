Елизавета II полностью отказалась от употребления спиртного

Отказаться от алкоголя решила 95-летняя королева Великобритании Елизавета II. Об этом сообщает Daily Telegraph. По данным издания, к такому решению монарха подтолкнули рекомендации врачей и желание встретить 70-летний юбилей пребывания на троне в наилучшей форме.

Как сообщают информированные источники издания при дворе, рекомендации медиков об отказе от алкоголя не связаны с каким-либо заболеванием и носят общий характер, они были даны «в порядке предосторожности». Решение осталось за королевой.

«Она хочет максимально хорошо себя чувствовать, чтобы получить удовольствие от предстоящих летом торжеств, а недавно доктора сказали ей, что сократить потребление алкоголя было бы в этом хорошим подспорьем. Королева приняла решение полностью отказаться от спиртных напитков, но она никогда много не пила», — рассказал собеседник издания.

Ранее британские СМИ писали, что Елизавета позволяет себе сухой мартини перед обедом или рюмку по вечерам. При этом мартини для королевы всегда смешивал её супруг принц Филип, умерший в апреле 2021 года в возрасте 99 лет. Не исключено, что к решению не пить Елизавету подтолкнул в том числе этот прервавшийся многолетний сценарий.

Известно, что королева не любит шампанское, делая исключение для розе и рейнского вина. Зато ей нравится английский джин. Любимым коктейлем Елизаветы считается сочетание одной части джина с двумя частями французского аперитива дюбонне, напоминающего вермут.

Елизавета взошла на престол в возрасте 25 лет, сменив своего отца Георга VI.

Ранее Елизавета II впервые показалась на публике с тростью, прибыв на благодарственную службу в Лондон по случаю 100-летия Королевского британского легиона. Королевский биограф Ребекка Инглиш сообщила, что королева Великобритании использует трость «для комфорта».