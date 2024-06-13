Эксперт рассказала о проблемах Миддлтон во время химиотерапии The Sun: Кейт Миддлтон столкнулась с осложнениями после химиотерапии

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон столкнулась с осложнениями на первом этапе химиотерапии в процессе борьбы с раком, рассказала королевский эксперт Кэти Николл в беседе с The Sun. При этом она не стала уточнять, о чем именно идет речь.

Источники, очень близкие к принцессе Уэльской, сказали мне, что поначалу у нее были проблемы с лечением. Это профилактическая химиотерапия, вещь не из приятных, — отметила эксперт.

При этом Николл отметила, что несмотря на трудности Миддлтон «свернула в другую сторону» и идет на поправку. Кроме того, эксперт опровергла предположения, будто Кейт не сможет в будущем вернуться к своим королевским обязанностям.

Ранее издание RadarOnline сообщило, что у принцессы Уэльской поражены костный мозг и кожа. Опасные побочные эффекты дал курс химиотерапии.

В начале июня Миддлтон направила военнослужащим из Ирландского гвардейского полка письмо, в котором выразила сожаление, что не может присутствовать на репетиции церемонии выноса знамени — торжественного парада в честь дня рождения британского монарха.

Это мероприятие традиционно проводится в июне, хотя день рождения Карла приходится на 14 ноября. Кейт после смерти Елизаветы II получила звание почетного полковника Ирландской гвардии, а потому в этом году должна была руководить парадом.