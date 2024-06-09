Миддлтон прервала молчание: что сказала больная раком принцесса

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон прервала долгое молчание и сделала заявление на фоне слухов о невозможности возврата к королевским обязанностям из-за борьбы с онкологией. О чем сказала принцесса, что известно о состоянии ее здоровья?

Какое заявление сделала принцесса

Принцесса направила военнослужащим из Ирландского гвардейского полка письмо, в котором выразила сожаление, что не может присутствовать на репетиции Церемониии выноса знамени — торжественного парада в честь дня рождения британского монарха.

Это мероприятие традиционно проводится в июне, хотя день рождения Карла приходится на 14 ноября. Кейт после смерти Елизаветы II получила звание почетного полковника Ирландской гвардии, а потому в этом году должна была руководить парадом. Письмо принцессы опубликовано в аккаунте Ирландской гвардии в соцсети X.

«Я хотела написать, чтобы вы знали, как я горжусь всем полком перед репетицией и Церемонией выноса знамени. Я ценю всех, кто в этом году тренировался в течение нескольких месяцев и посвящал много часов тому, чтобы их обмундирование и парадный строй были безупречны. Быть ​​вашим полковником остается для меня большой честью, и мне очень жаль, что я не могу принять парад на репетиции в этом году. Пожалуйста, передайте мои извинения всему полку, однако я очень надеюсь, что вскоре смогу снова представлять вас всех. Пожалуйста, передайте мои наилучшие пожелания и пожелания удачи всем участникам», — говорится в сообщении.

Что принц Уильям говорил о здоровье супруги

Наследник британского престола впервые за долгое время рассказал о состоянии здоровья своей жены. Старший сын короля Великобритании вместе с отцом, а также королевой Камиллой появился на мероприятии, приуроченном к 80-летней годовщине высадки союзников в Нормандии. Как и ожидалось, невестка Его Величества Кейт Миддлтон не присутствовала на мероприятии по состоянию здоровья. Как и его отец, принц Уильям выступил с речью.

По окончании торжественной части принц пообщался с ветеранами. Один из них спросил Уильяма о состоянии его супруги, которая сейчас проходит лечение от онкологического заболевания.

«Да, она поправляется. Она была бы очень рада быть здесь сегодня», — ответил принц Уильям.

В то же время издание RadarOnline сообщило, что у принцессы Уэльской поражены костный мозг и кожа. Опасные побочные эффекты дал курс химиотерапии.

Принцесса полностью изолирована с тремя детьми и мужем принцем Уильямом в своем имении. Кенсингтонский дворец не разглашает подробности ее лечения из уважения к приватной жизни принцессы. По данным RadarOnline, химиотерапия истощила Миддлтон, но она пытается это скрывать.

Доктор Стюрт Фишер рассказал, что рак и химиотерапия сказываются на состоянии организма принцессы, в том числе на костном мозге, слизистой оболочке кишечника, волосах и коже.

Что известно о возможной «отставке» принцессы

Page Six со ссылкой на источник пишет, что принцесса Уэльская может никогда не вернуться к исполнению своих прежних королевских обязанностей. По словам собеседника издания, круг рабочих дел монаршей особы значительно сократился, однако сама супруга наследника британского престола надеется, что все станет как раньше.

Инсайдер считает, что Миддлтон переоценивает свои силы и возможности организма. Кроме того, королевский эксперт Ричард Фицуильямс заявил, что исход, при котором принцесса возьмет на себя ровно такое же количество работы, как прежде, невозможен. По его словам, окончательное решение будут принимать врачи.

«Это будет основано на медицинских рекомендациях и будет очень тщательно сбалансировано», — добавил он.

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