В Киеве спрогнозировали появление «карманного суда»

https://static.news.ru/photo/e4f761fc-8f07-11eb-8216-96000091f725_660.jpg Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка/facebook.com

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что отмена президентом Украины Владимиром Зеленским указов от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда превращает этот орган в «карманный суд» главы государства.

Зеленский 27 марта отменил два указа о назначении судей КС, датированные маем и сентябрём 2013 года. Бортник, комментируя произошедшее, написал в Facebook, что речь идёт о плохом прецеденте.

Теперь каждый украинский президент будет переформатировать под себя не только парламент, правительство, ЦИК и так далее, но и КСУ, отменяя указы предшественника о назначении судей. КСУ превратится в карманный суд действующего президента. Это нанесёт принципиальной ущерб государству, ведь будет касаться не только политических «разборок», но и решений КСУ по социальным вопросам — льгот, пенсий, тарифов, земли, — дал прогноз эксперт.

Бортник подчеркнул, что виновные в преступлениях судьи должны отвечать по закону, а не увольняться задним числом по политическим мотивам.

Конфликт вокруг КС Украины начался после того, как суд признал неконституционной статью УК о наказании за предоставление недостоверных сведений в налоговой декларации. Также КС отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации. Эти решения фактически сорвали реформу, проведение которой было одним из условий предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом и оказания финансовой помощи.

Зеленский после этого внёс в Верховную раду законопроект о прекращении полномочий действующего состава КС и предложил признать ничтожными решения органа. В декабре 2020 года президент отстранил Тупицкого от должности судьи на два месяца. В КС заявили, что президент вышел за рамки своих полномочий. Зеленский ещё несколько раз отстранял Тупицкого, тот всякий раз оспаривал это решение.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее прокомментировал открытое против него дело о государственной измене. Он считает, что таким образом действующая в стране власть расправляется с политическим оппонентом, передавал NEWS.ru.