«Политическая расправа»: экс-премьер Украины высказался о деле о госизмене

https://static.news.ru/photo/62200868-8cd9-11eb-8784-96000091f725_660.jpg Николай Азаров Фото: vk.com/azarovnikolay

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал открытое против него дело о политической измене. Он считает, что таким образом действующая в стране власть расправляется с оппонентом.

Это политическая расправа с оппонентом. Вытаскивание из архивов соглашений чисто экономического характера 11-летней давности есть не что иное, как попытка расправиться со своим оппонентом, затруднить его возвращение в Украину и участие в политической жизни страны, — сказал он.

Азаров уверен, что действующий президент страны Владимир Зеленский и другие представители власти «полностью провалились в рейтингах». По его словам, украинцы их «практически ненавидят».

Поэтому они устроили вот такой политический каток — закрывают телеканалы, сайты. Вы видите, что творится в Украине — создаётся нацистская страна, которая должна быть нацелена против России, и все, кто может выступить против этого пагубного, самоубийственного курса, зачищаются, — добавил он.

По его словам, внутри страны «зачистки» происходят замораживанием активов, арестами и санкциями, а за границей — выдумыванием обвинений, передаёт РБК.

Накануне Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило Азарову обвинение в государственной измене. Ему инкриминируют подготовку в 2010 году Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму.

Азаров был вынужден покинуть страну после Евромайдана в феврале 2014 года. Тогда Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, и некоторым высшим чиновникам пришлось скрыться за границей. На Украине Азаров является подозреваемым в ряде преступлений, в том числе в злоупотреблении служебным положением и незаконном обогащении, писал NEWS.ru.