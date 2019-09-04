https://static.news.ru/photo/8db8bd90-cefc-11e9-92d8-fa163e074e61_660.jpg Вайра Вике-Фрейберга Фото: Valsts kanceleja/flickr.com

Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга заявила, что министру иностранных дел России Сергею Лаврову должно быть стыдно за повторение «аргументов сталинских времён».

Она прокомментировала слова главы российского МИД о том, что СССР был вынужден заключить Договор о ненападении с Германией, поскольку иначе его безопасность оказалась бы под угрозой. Политик заявила, что дипломату «даже не пришлось выдумывать эти аргументы».

В 1939 году никто не собирался нападать на СССР, нигде не было таких планов. Говорить об этом — абсурд, — сказала Вике-Фрейберга в интервью Polska Times .

Ранее News.ru писал, что МИД Болгарии посоветовал Москве отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы. Кроме того, София обвинила Россию во вмешательстве во внутриполитические дела страны, отметив, что термин «освобождение» «ставит в привилегированное положение некоторые политические круги». Такая позиция министерства вызвала недоумение в посольстве РФ в Болгарии. Дипломаты рассказали, что несколько обескуражены заявлением.