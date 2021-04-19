Экс-президент Чехии увидел связь между выборами в США и делом во Врбетице

https://static.news.ru/photo/4ff4a5f8-a125-11eb-88be-96000091f725_660.jpg Фото: Michal Krumphanzl/CTK/GLOBAL LOOK PRESS

Если бы на президентских выборах в США вновь победил Дональд Трамп, то дело о взрывах на военных склада во Врбетице в 2014 году не получило бы сегодня нового развития. Такого мнения придерживается экс-президент страны Вацлав Клаус.

Он также предположил, что власти страны вновь заговорили о событиях семилетней давности в связи с предстоящими парламентскими выборами, которые должны состояться в Чехии в октябре. По словам Клауса, в нервной обстановке фейки и различная дезинформация распространяются очень быстро.

Экс-президент полагает, что дело сфабриковано нынешними властями для запугивания населения, поскольку в этом случае народом легче управлять, а страх перед коронавирусом уже притупляется.

Пожалуйста, прекратите это. Вам нужно больше заботиться о нашей стране, а не о себе, — отметил Клаус на своём сайте, обращаясь к чешским политикам.

Ранее сообщалось, что власти Чехии выслали из страны 18 российских дипломатов. Их заподозрили в сотрудн7ичестве со спецслужбами и причастности к взрывам во Врбетице. РФ в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.

Как сообщалось ранее, политолог Алексей Мартынов назвал обвинения Праги идиотскими, нелогичными и надуманными. Он подчеркнул, что с Россией нельзя вести себя подобным образом.