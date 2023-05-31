На Украине допустили полный запрет празднования Дня Победы Экс-премьер Украины Азаров: Киев может запретить празднование Дня Победы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший премьер Украины Николай Азаров предположил, что киевское руководство запретит праздновать День Победы 9 мая, об этом он написал на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Ранее украинский парламент поддержал законопроект президента Украины Владимира Зеленского, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом.

Скорей всего, вслед за данным законом запретят любые праздничные мероприятия по поводу Великой Отечественной войны 9 мая, как это сделали в Латвии под предлогом запрета на прославление тоталитаризма, — считает он.

По его словам, этим законом киевские власти официально отказываются «от наиболее впечатляющих побед своего народа».

В апреле Владимир Зеленский подписал так называемый «деколонизационный закон», запрещающий присваивать географическим объектам названия, «которые превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют» Россию или ее достопримечательности, исторические места, города, даты и события. Кроме того, запрет распространяется на деятелей, «осуществлявших агрессию против Украины».

Власти города Изюма ранее сообщали о решении переименовать 19 улиц в рамках «дерусификации». В числе исторических персонажей, чьими именами решили назвать изюмские улицы, Симон Петлюра, Степан Бандера и Джохар Дудаев.