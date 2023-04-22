Украинцам запретили вспоминать о России и СССР Зеленский подписал закон о запрете географических названий, связанных с Россией и СССР

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал так называемый «деколонизационный закон». Он запрещает присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией и СССР. Ранее закон поддержала Верховная рада.

На сайте украинского парламента указано, что законопроект был возвращен с подписью главы государства.

Рада приняла этот закон 21 марта. Он запрещает присваивать географическим объектам названия, «которые превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют» Россию или ее достопримечательности, исторические места, города, даты и события. Кроме того, запрет распространяется на деятелей, «осуществлявших агрессию против Украины».

Демонтаж памятников, связанных с временами СССР, и переименование улиц и городов начались на Украине в 2015 году после принятия закона о «декоммунизации» С началом СВО власти страны также начали борьбу с тем, что имеет отношение к России. Так, ранее сообщалось, что в центре Киева демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Демонтаж посвятили лейтенанту ВСУ Денису Антипову.

В городе Шепетовке Хмельницкой области Украины был демонтирован памятник советскому писателю, автору романа «Как закалялась сталь» Николаю Островскому.

В свою очередь власти города Изюм сообщали о решении переименовать 19 улиц в рамках «деруссификации». В числе исторических персонажей, чьими именами решили назвать изюмские улицы, Симон Петлюра, Степан Бандера и Джохар Дудаев.