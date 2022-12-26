В Изюме переименуют 19 улиц в рамках «дерусификации»

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Изюма Харьковской области Украины приняли решение переименовать 19 улиц в рамках «дерусификации». Всего же по итогам заседания топонимической комиссии будут переименованы 22 топонима города, сообщил в соцсетях заммэра города Владимир Мацокин, его слова приводит ТАСС.

Свои достойные места в местной топонимике получат выдающиеся украинцы Вячеслав Черновол, Диана Петриненко, Валерий Лобановский, Роман Шухевич, Левко Лукьяненко. <...> Стив Джобс и Голда Меир — их имена также украсят наш город, — написал украинский чиновник.

В итоге улица Московская станет улицей Ивана Мазепы, Пушкинская — Степана Бандеры, площадь Революции — площадью Героев Крут. Улицу Ломоносова переименуют в улицу Романа Ратушного, Пролетарскую — в Лондонскую, Горького — в Виталия Смолярова. Улицу Тургенева назовут улицей Джохара Дудаева, Суворова станет улицей Семена Петлюры, Волоха — гетмана Полуботка, Камчатскую переименуют в улицу Аляски.

Мацокин сообщил, что документы о переименовании направлены на утверждение главе военной администрации региона.

Ранее в Харькове переименовали Академический русский драматический театр имени А. С. Пушкина. Из названия учреждения убрали слово «русский» и имя литератора.