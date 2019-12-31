https://static.news.ru/photo/75a69374-2be7-11ea-aa72-fa163e074e61_660.jpg Герхард Шрёдер Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что Соединённые Штаты вмешиваются во внутренние дела ФРГ при введении санкций против газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, Берлин не должен принимать такие действия Вашингтона. Он уверен, что американские власти хотят определять, с кем Германия может торговать, передаёт Presseportal.

Мы не являемся 51-м штатом США, — подчеркнул он.

Политик отметил, что не видел такого вмешательства во внутренние дела с момента падения Берлинской стены. При этом американские власти действуют против торговых отношений не только в РФ, но и с Ираном, а также с Китаем.

Ранее NEWS.ru писал, что швейцарская Allseas отвела все суда из зоны строительства «Северного потока — 2» в Балтийском море. Она занималась укладкой труб для газопровода. В компании уточнили, что группа судов, занимавшаяся работами по газопроводу, будет расформирована. Насколько может в связи с этим затянуться реализация проекта, швейцарская компания умалчивает.

Угроза санкций со стороны США заставила объявить о приостановке работ по укладке труб «Северного потока — 2» компанию Allseas. Её пресс-служба сообщила, что начато сокращение объёмов работ по сооружению газопровода до получения разъяснений со стороны Белого дома. Компания выразила намерение ждать подписания Трампом оборонного бюджета США.