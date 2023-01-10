Экс-депутат: украинцы идут на преступления для избежания мобилизации Экс-депутат Верховной рады Олейник: украинцы идут на преступления для избежания мобилизации

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Украинцы идут на преступления и нарушения закона, чтобы отсидеть небольшой срок и избежать мобилизации, рассказал «360» экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, добровольцев в стране нет, а людей вылавливают для отправки в зону боевых действий прямо на улицах. Политик добавил, что для заключения гражданско-правовых актов на Украине нужно подтверждение от военкомата о том, что человек состоит на воинском учете.

Это касается женитьбы, заключения какой-либо сделки, прописки, если что-то хотите купить... Кроме смерти. Если умрете, нет вопросов. Но украинцы понимают, что их используют как мясо, что это все не в их интересах, — рассказал Олейник.

Экс-депутат добавил, что украинские посольства получили предписание содействовать возврату украинцев призывного возраста на родину. Он считает, что «желающих умирать за Зеленского» в стране нет, а в победу никто не верит.

Политолог Александр Дудчак рассказал, что мобилизация на Украине не прекращается — там бывают лишь периоды «более спокойного призыва». Он отметил, что на данный момент там вручают повестки даже просто прохожим мужчинам призывного возраста. По его мнению, это обусловлено ситуацией в районе Артемовска, где ВСУ испытывают нехватку в бойцах.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее рассказал, что на столбах в ряде населенных пунктов Днепропетровской области появились списки граждан Украины, уклоняющихся от военной службы. По его словам, списки содержат сведения, изучив которые можно идентифицировать любого гражданина. Он пообещал провести проверку в регионе и изъять листовки с персональными данными украинцев.