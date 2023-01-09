На столбах в Днепропетровской области вывесили списки уклонистов Украинский правозащитник Лубинец сообщил, что на столбах под Днепром вывесили списки уклонистов

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На столбах в ряде населенных пунктов Днепропетровской области появились списки граждан Украины, уклоняющихся от военной службы, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец на своем сайте. По его словам, списки содержат сведения, изучив которые можно идентифицировать любого гражданина. Он пообещал провести проверку в регионе и изъять листовки с персональными данными украинцев.

Размещенные списки содержат сведения, с помощью которых можно идентифицировать конкретное лицо, то есть персональные данные, обработка которых подпадает под действие Закона Украины «О защите персональных данных». <...> Направлено требование о необходимости проведения соответствующей внутренней проверки, принятия мер по изъятию из мест распространения указанных списков и проведение разъяснительной работы с целью предотвращения нарушений законодательства, — написал омбудсмен.

Ранее начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач заявил, что проведение на Украине новой волны мобилизации после Нового года не планируется. По его словам, влияющие на ее проведение факторы давно учтены и руководство работает в соответствии с планом, который исключает дополнительную мобилизацию.

Политолог Ростислав Ищенко ранее заявил, что мобилизационный потенциал Украины можно оценить максимум в полтора-два миллиона человек. Как рассказал эксперт, на данный момент в стране почти не осталось возможностей для мобилизации, этой осенью в ней насчитывалось около миллиона силовиков. По его словам, следующая волна мобилизации на Украине станет последней, после которой брать силы Киеву будет просто неоткуда.