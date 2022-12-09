Политолог оценил мобилизационный потенциал Украины Политолог Ищенко оценил мобилизационный потенциал Украины в полтора-два миллиона человек

Фото: Ukraine Presidential Press Servi/Keystone Press Agency//Global Look PRess

Политолог Ростислав Ищенко считает, что мобилизационный потенциал Украины можно оценить максимум в полтора-два миллиона человек. Как рассказал эксперт в беседе с ИА SM.News, на данный момент в стране почти не осталось возможностей для мобилизации, этой осенью в ней насчитывалось около миллиона силовиков. По его словам, следующая волна мобилизации на Украине станет последней, после которой брать силы Киеву будет просто неоткуда.

Ни у кого никогда не получается «выскрести до донышка», поэтому миллиона полтора-два — это предел. <...> Учитывая, что все силовые структуры ВСУ по состоянию на осень имели порядка миллиона человек, они почти исчерпали свой мобилизационный потенциал. Они могут доукомплектовать войска последней волной мобилизации, но дальше все, негде брать силы, — уточнил Ищенко.

Политолог добавил, что исчерпание мобилизационного потенциала Украины вызывает беспокойство на Западе, из-за этого вновь начались разговоры о том, что Киев следует поддержать не только оружием, но и войсками.

Политолог Александр Перенджиев ранее предположил, что заявление Минобороны Украины о приостановке мобилизации в стране относится к категории «расслабляющих» новостей, цель распространения которых — ввести Россию в заблуждение. Он убежден, что подобная информация является ложью, используемой в ходе информационной войны. По мнению эксперта, Киев продолжит мобилизацию.