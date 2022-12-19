В Минобороны Украины оценили возможность мобилизации после Нового года В Минобороны Украины не планируют проводить новую волну мобилизации после Нового года

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Проведение на Украине новой волны мобилизации после Нового года не планируется, заявил на брифинге начальник управления персонала штаба командования сухопутных войск ВСУ Роман Горбач. По его словам, которые приводит ТАСС, влияющие на ее проведение факторы давно учтены, и руководство работает в соответствии с планом, который исключает дополнительную мобилизацию.

Говорить, что после Нового года будет очередная волна [мобилизации], нельзя, — сказал Горбач.

Политолог Ростислав Ищенко ранее заявил, что мобилизационный потенциал Украины можно оценить максимум в полтора-два миллиона человек. Как рассказал эксперт, на данный момент в стране почти не осталось возможностей для мобилизации, этой осенью в ней насчитывалось около миллиона силовиков. По его словам, следующая волна мобилизации на Украине станет последней, после которой брать силы Киеву будет просто неоткуда.

Политолог Александр Перенджиев в свою очередь предположил, что сделанное до этого заявление Минобороны Украины о приостановке мобилизации в стране относится к категории «расслабляющих» новостей, цель распространения которых — ввести Россию в заблуждение. Он убежден, что подобная информация является ложью, используемой в ходе информационной войны. По мнению эксперта, Киев продолжит мобилизацию.