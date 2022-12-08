Политолог Перенджиев назвал ложью заявления Киева о прекращении мобилизации

Фото: МО Украины

Заявление Минобороны Украины о приостановке мобилизации в стране относится к категории «расслабляющих» новостей, цель распространения которых — ввести Россию в заблуждение, заявил в беседе с Lenta.ru политолог Александр Перенджиев. Он убежден, что подобная информация является ложью, используемой в ходе информационной войны. По мнению эксперта, Киев продолжит мобилизацию.

Они хотят, чтобы мы думали, будто у них истощаются ресурсы и они готовы пойти на переговоры. На самом деле, ни на какие переговоры они не пойдут и продолжат набирать людей, — считает Перенджиев.

Политолог напомнил о случаях, когда киевские власти говорили об истощении запасов вооружения, но продолжали обстрелы в том же объеме. Из этого эксперт сделал вывод, что заявления о прекращении призыва на территории Украины стремятся ввести Россию в заблуждение, так как они не делались бы публично, если бы были правдивыми.

Накануне глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев на данный момент не планирует проводить дополнительную мобилизацию. По его словам, в ВСУ достаточно солдат.

Представители силовых структур в Херсонской области ранее сообщили, что в русскоязычных областях Украины идет поголовная мобилизация. О ее проведении распорядился офис президента Владимира Зеленского, при этом западные регионы почти не затрагиваются. Срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлен до 19 февраля 2023 года.