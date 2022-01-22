Экс-депутат Рады объяснил, зачем Лондон назвал его пророссийским лидером
Экс-депутат Рады Мураев связал заявление МИД Британии с планами «закрыть» его телеканал
Павел Ермолаев
Павел Ермолаев
08:16, 23 января 2022
Евгений МураевФото: e.murayev/facebook.com
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Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, которого Министерство иностранных дел Великобритании объявило «пророссийским лидером в Киеве», рассказал газете The Telegraph, что обвинения могут быть связаны с чьим-либо стремлением «закрыть ещё один независимый телеканал».
Трудно переварить эту глупость и чушь. Возможно, кто-то хочет закрыть ещё один независимый телеканал, — сказал политик.
Мураеву принадлежит украинский телеканал «НАШ». По его словам, как человеку, «который на протяжении четырёх лет находится под российскими санкциями и которому запрещён въезд в РФ, ему сложно комментировать заявление британского МИД».
Ранее МИД Великобритании заявил, что Россия якобы планирует сменить руководителя Украины на более лояльного. В пресс-релизе ведомства сообщается, что таким человеком может стать бывший депутат Рады Евгений Мураев.
В ответ на это в МИД России призвали Британию прекратить распространять чушь.
Мураев состоял в партии «Оппозиционный блок», после переформатирования её в «Оппозиционную платформу — За жизнь» он вышел из партии и создал собственную политическую силу «НАШИ». Он также являлся владельцем телеканала NewsOne, позднее основал телеканал «НАШ». В настоящее время NewsOne находится под санкциями президента Украины Владимира Зеленского и лишён эфирного вещания вместе с телеканалами «112 Украина» и ZIK.