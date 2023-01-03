Экс-чиновник раскрыл подробности незаконной отмены выборов в Волновахе Экс-чиновник Тесля рассказал о причастности Зеленского к незаконной отмене выборов в Волновахе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший юрист украинской районной администрации Волновахского района Владимир Тесля обвинил президента страны Владимира Зеленского в причастности к незаконной отмене местных выборов, сообщает РИА Новости. По его словам, чиновники убедили главу государства в опасности проведения голосования и таким образом остались у власти.

Руководители советов, райгосадминистрации собрались в Краматорске, написали Зеленскому письмо, как тут опасно проводить выборы: давайте выборы не проводить, а вы назначите просто военно-гражданские администрации. Вот так они пропетляли эти выборы последние, надурили, остались при власти, в царях, — сказал Тесля.

В феврале 2021 года на должность главы военно-гражданской администрации Волновахи был переназначен Иван Лубинец, который является братом Дмитрия Лубинца, ставшего в 2022 году уполномоченным Верховной рады по правам человека. Их отец, Валерий Лубинец, был назначен главой Хлебодаровской громады — базовой территориальной единицы в рамках местного самоуправления.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о секретном договоре Зеленского с США. По его словам, в Вашингтоне знают о разворовывании Зеленским финансовой помощи Запада, но терпят украинского лидера, поскольку тот выполняет поставленные перед ним задачи.