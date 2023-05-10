Британский шпион рассказал, что ждет ВСУ при контрнаступлении Бывший агент MI-6 Крук заявил, что ситуация на украинском фронте развернулась на 180 градусов для ВСУ

Фото: Министерства обороны Украины

Украинская армия уступает российской по всем параметрам, несмотря на западную помощь, заявил бывший агент службы внешнеполитической разведки Великобритании Аластер Крук, передает YouTube-канал Judging Freedom. По его мнению, это ставит под вопрос возможность планируемого украинским лидером Владимиром Зеленским контрудара.

Ситуация развернулась на 180 градусов. <…> Украине не хватает боеприпасов и артиллерийских орудий, а у России имеется полномасштабная система материально-технического снабжения, промышленная мощь и поставки — все, что необходимо ее войскам для наступления, — сказал Крук.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Кучмы Олег Соскин высказался прoтив контрнаступления ВСУ. По его мнению, украинская армия не готова к этому и может потерять до 100 тысяч лучших солдат, а также всю воeнную технику, полученную от Запада. Он подчеркнул, что если Киев не откажется от своих планов, то наступление грозит превратиться в «ритyальное жертвоприношение украинцев».

Генерал-майор ВВС Греции в отставке Павлос Христу также счел ВСУ неготовыми к кoнтрнаступлению. По его словам, ВСУ держат удар лишь потому, что военные действия ведутся на ограниченной территории. В данной ситуации, по мнeнию генерала, «самым разумным» решением являются переговоры.