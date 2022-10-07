Экономист предположил, кто помогал ЕС составлять санкционные списки Экономист Разуваев: черные списки ЕС могли составлять при участии несистемной оппозиции России

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/globallookpress.com

Европейские политики могли составлять санкционные списки по советам представителей российской несистемной оппозиции, считает экономист Александр Разуваев. По его словам, только так можно объяснить внесение философа Александра Дугина в черный список. Такое решение он назвал нелогичным и глупым, передает «360».

Дугин — уважаемый философ. Но то, что они пишут, что он мозг Путина, это глупость. То, что он говорит, и то, что делает Владимир Владимирович, — вещи немного разные, — заявил Разуваев.

Тем не менее нахождение Дугина в черном листе хоть как-то объяснимо, но появление там звезд эстрады остается непонятным, заявил экономист. Эксперт уточнил, что восьмой пакет антироссийских санкций не имеет ничего общего с реальной жизнью в стране.

Евросоюз ранее опубликовал новый пакет санкций против России, говорится в сообщении на сайте официального журнала ЕС. В черный список вошли 30 физических и семь юридических лиц, включая философа Александра Дугина, главу ЦИК Эллу Памфилову, АО «Гознак» и другие организации. Кроме того, под санкции попали музыканты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов. В числе предприятий, против которых вводятся ограничения, корпорация «Иркут», ОАО «Завод имени В. А. Дегтярева» и МКБ «Факел». Ограничения вступают в силу с 7 октября.