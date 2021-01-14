Экономист назвал разрешение есть червей признаком будущего голода в Европе

Экономист Михаил Хазин заявил, что в ближайшие годы страны Европы ждут масштабные протесты бедной части населения, которые, в свою очередь, приведут к кризису инфраструктуры.
Ранее власти Евросоюза признали мучных червей безопасной едой для людей. Соответствующее решение вынесло агентство ЕС по безопасности пищевых продуктов. Ожидается, что в ближайшее время будет выдано разрешение на продажу червей во всех странах сообщества. Экономист, комментируя это событие для радиостанции «Говорит Москва»,
Запущен процесс, который закончится массовым террором бедных людей, которые разнесут всю инфраструктуру крупных городов. Вот, например, начинаются массовые выступления в Марселе. Люди, которые живут в центре Марселя, им еду будет взять негде: магазины закрыты, ничего не работает. А если это будет продолжаться долго, то будут уже и проблемы системные, — спрогнозировал Хазин.
Экономист подчеркнул, что голод грозит Европе не из-за недостатка продуктов. По его словам, механизм доставки еды населению может быть разрушен. Хазин не исключил, что мучных червей включили в список разрешённого продовольствия из-за того, что в Европе становится всё больше представителей народов Юго-Восточной Азии, для которых такая диета привычна.
В декабре 2020 года генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что сильнейший за 80 лет экономический кризис может настигнуть человечество в ближайшее время из-за последствий пандемии COVID-19, передавал NEWS.ru. По его словам, уже заметен рост крайней бедности, в некоторых регионах существует риск возникновения голода среди местного населения.