Экономист назвал разрешение есть червей признаком будущего голода в Европе

https://static.news.ru/photo/673d6de0-571e-11eb-8908-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Экономист Михаил Хазин заявил, что в ближайшие годы страны Европы ждут масштабные протесты бедной части населения, которые, в свою очередь, приведут к кризису инфраструктуры.

Ранее власти Евросоюза признали мучных червей безопасной едой для людей. Соответствующее решение вынесло агентство ЕС по безопасности пищевых продуктов. Ожидается, что в ближайшее время будет выдано разрешение на продажу червей во всех странах сообщества. Экономист, комментируя это событие для радиостанции «Говорит Москва», не исключил , что таким образом в Евросоюзе рассчитывают минимизировать проблемы с поставками еды.

Запущен процесс, который закончится массовым террором бедных людей, которые разнесут всю инфраструктуру крупных городов. Вот, например, начинаются массовые выступления в Марселе. Люди, которые живут в центре Марселя, им еду будет взять негде: магазины закрыты, ничего не работает. А если это будет продолжаться долго, то будут уже и проблемы системные, — спрогнозировал Хазин.

Экономист подчеркнул, что голод грозит Европе не из-за недостатка продуктов. По его словам, механизм доставки еды населению может быть разрушен. Хазин не исключил, что мучных червей включили в список разрешённого продовольствия из-за того, что в Европе становится всё больше представителей народов Юго-Восточной Азии, для которых такая диета привычна.

В декабре 2020 года генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что сильнейший за 80 лет экономический кризис может настигнуть человечество в ближайшее время из-за последствий пандемии COVID-19, передавал NEWS.ru. По его словам, уже заметен рост крайней бедности, в некоторых регионах существует риск возникновения голода среди местного населения.