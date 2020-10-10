Экоактивисты начали «октябрьское восстание» во Франции

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Парижские активисты природозащитного движения «Восстание против вымирания» свесили с ограждения первого яруса Эйфелевой башни плакаты с призывом к противодействию. Акция состоялась в рамках манифестации за заботу об окружающей среде.

Однако вскоре на место прибыли наряды полиции, и плакаты были свёрнуты, передаёт ТАСС.

Основное скопление людей с флагами движения расположилось на противоположной стороне реки Сены. Около полутора сотен человек собрались на смотровой площадке у площади Трокадеро. Они скандировали традиционные лозунги в защиту природа.

Организаторы встречи в свою очередь анонсировали аналогичные акции в других городах страны.

Ранее движение объявило о проведении «международного октябрьского восстания». В рамках акции с 11 по 19 октября решено проводить протесты в Париже, Бордо и Лионе. Организаторы требуют от властей Франции усилить борьбу по защите окружающей среды и осудили бездействие со стороны чиновников.

NEWS.ru писал, что в министерстве охраны окружающей среды Германии назвали использование сжиженного природного газа более опасным для экологии, чем поставляемого по трубам с традиционных мест добычи.