В Германии назвали сжиженный газ опасным для экологии

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Добыча и использование поставляемого по трубопроводам газа наносит меньше вреда экологии, чем сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщили немецкие СМИ со ссылкой на заявление Министерства охраны окружающей среды Германии.

Кроме того, СПГ не имеет положительного эффекта для достижения страной поставленных задач в области охраны климата. На время переходного периода заменить уголь и нефть предпочтительнее газом, добытым на обычных месторождениях, считают в ведомстве. Там подчеркнули, что при оценке наносимого окружающей среде ущерба важно учитывать выбросы в атмосферу в результате добычи и транспортировки, передаёт «Взгляд».

При этом добыча СПГ методом фрекинга имеет серьёзные риски для таких природных достояний, как почва и грунтовые воды, посчитали в министерстве. В частности, экологи выступают против применения такого способа в связи с высоким риском локальных землетрясений, а также из-за вероятности заражения источников воды ядовитыми химическими соединениями.

Ранее NEWS.ru писал, что германское правительство изучает вопрос участия в проекте «Арктик СПГ — 2» на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. Это второй проект НОВАТЭКа после «Ямала СПГ».