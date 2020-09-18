Spiegel: Германия может принять участие в России «Арктик СПГ – 2»

Правительство ФРГ изучает вопрос участия в проекте «Арктик СПГ — 2» на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. Это второй проект «Новатэка» после «Ямала СПГ».
Как
«Арктик СПГ — 2» — второй проект НОВАТЭКа, связанный с производством сжиженного природного газа, после «Ямала СПГ». Его планируется реализовать на базе Утреннего месторождения в ЯНАО. Предполагается построить три технологические линии. Капитальные затраты оцениваются в $20–21 млрд.
Помимо российской компании, долями по 10% в проекте владеют китайские CNOOC и CNPC, французская Total и консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec. Суммарная мощность трех технологических линий завода составит 19,8 млн тонн сжиженного природного газа в год.
Как писал NEWS.ru, заместитель председателя правления НОВАТЭК Марк Джитвэй заявил, что компания планирует завершить работу по привлечению финансирования для проекта «Арктик СПГ — 2» в 2021 году.
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