Spiegel: Германия может принять участие в России «Арктик СПГ – 2»

https://static.news.ru/photo/e32510de-f9a9-11ea-aa63-fa163e074e61_660.jpg Фото: novatek.ru

Правительство ФРГ изучает вопрос участия в проекте «Арктик СПГ — 2» на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. Это второй проект «Новатэка» после «Ямала СПГ».

Как сообщает Spiegel, германская Euler Hermes может инвестировать в строительство €300 млн, а химическая компания Linde поможет технологиями сжижения газа. Однако правительство ещё не приняло решение по участию в проекте.

«Арктик СПГ — 2» — второй проект НОВАТЭКа, связанный с производством сжиженного природного газа, после «Ямала СПГ». Его планируется реализовать на базе Утреннего месторождения в ЯНАО. Предполагается построить три технологические линии. Капитальные затраты оцениваются в $20–21 млрд.

Помимо российской компании, долями по 10% в проекте владеют китайские CNOOC и CNPC, французская Total и консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec. Суммарная мощность трех технологических линий завода составит 19,8 млн тонн сжиженного природного газа в год.

Как писал NEWS.ru, заместитель председателя правления НОВАТЭК Марк Джитвэй заявил, что компания планирует завершить работу по привлечению финансирования для проекта «Арктик СПГ — 2» в 2021 году.