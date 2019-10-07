https://static.news.ru/photo/602644c8-e924-11e9-9e31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Scheunert/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотни участников экологического движения Extinction Rebellion проводят акцию в защиту климата на площади Шатле и примыкающем к ней Мосту Менял в центре Парижа. Аналогичные протесты активисты организовали 7 октября текущего года в Берлине, Лондоне и Амстердаме.

Во французской столице силовики не мешают проведению митинга, однако стоят в оцеплении на набережной Орлож.

Граждане принесли с собой сено, сколоченные доски, рыболовные сети с кучей пластика в качестве примеров загрязнения водоёмов. Активисты также встали на голубую парусную лодку, на которой написано «Море умирает», передаёт РИА Новости .

As of 12:30hrs today there have been a total of 135 arrests — MPS Events (@MetPoliceEvents) October 7, 2019

В столице Великобритании стражи порядка задержали 135 экоактивистов. По предварительным данным, они перекрыли движение на магистралях, мостах и площадях Лондона в районах Вестминстер, где находится парламент и многие министерства страны. Протестующие несли плакаты с различными слоганами, в том числе с надписью «У наших детей нет будущего, если мы не будем действовать сейчас», пишет Reuters .

Кроме того, около 90 митингующих задержали в Амстердаме. В столице Нидерландов акция начиналась мирно, но часть протестующих стали ложиться на дорогу, чтобы их не увели полицейские, сообщает агентство Associated Press .

Ранее News.ru сообщал, что шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг поставила новый статус в соцсети Twitter, переписанный после комментария президента РФ Владимира Путина по поводу её выступления в ООН.