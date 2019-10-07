https://static.news.ru/photo/fe35d8b0-e8e6-11e9-af36-fa163e074e61_660.jpg Грета Тунберг Фото: GretaThunberg/twitter.com

Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг поставила новый статус в соцсети Twitter, переписанный после комментария президента РФ Владимира Путина по поводу её выступления в ООН.

Теперь на странице подростка можно прочитать следующую фразу: «16-летняя экоактивистка с синдромом Аспергера».

Ранее News.ru писал, что Тунберг изменила описание своего профиля после слов Путина о недопустимости использования детей для достижения целей. Российский лидер выразил уверенность в том, что 16-летняя Грета — «добрая девочка и очень искренняя», но ей никто не объяснил, что «современный мир сложен и многообразен».

Грета страдает синдромом Аспергера — отклонением в развитии, похожим на аутизм. При этом такие люди могут сохранять высокий интеллект и вести социальную жизнь, хоть и испытывают с этим затруднения. Страдающие синдромом Аспергера не понимают двусмысленности, иронии и лжи, часто зацикливаются на какой-либо мысли. Когда Грете было восемь лет, на уроке в школе показали фильм про последствия глобального потепления для планеты.