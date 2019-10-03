https://static.news.ru/photo/7214d02e-dfe6-11e9-b157-fa163e074e61_660.jpg Грета Тунберг Фото: WixtrA–M Peter/Aftonbladet/Tt/Xinhua/Global Look Press

Получившая известность во всём мире шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг изменила описание своего профиля в Twitter после слов президента России Владимира Путина о недопустимости использования детей для достижения целей.

Российский лидер выразил уверенность в том, что 16-летняя Грета — «добрая девочка и очень искренняя», но ей никто не объяснил, что «современный мир сложен и многообразен». Таким образом он отреагировал на выступление юной шведской экоактивистки на саммите ООН по проблемам климата.

Грету Тунберг так задели слова президента России, который не разделил общемирового восторга её деятельностью, что теперь подпись в её профиле гласит: «Добрая, но плохо информированная девочка».

Ранее она использовала фразу, сказанную американским главой Дональдом Трампом: «Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее».

Грета страдает синдромом Аспергера, отклонением в развитии похожим на аутизм. При этом такие люди могут сохранять высокий интеллект и вести социальную жизнь, хоть и испытывают с этим затруднения. Страдающие синдромом Аспергера не понимают двусмысленности, иронии и лжи, часто зацикливаются на какой-либо мысли. Когда Грете было восемь лет, на уроке в школе показали фильм про последствия глобального потепления для планеты.

Ранее News.ru писал о том, что саммит ООН по климату, открывшийся 23 сентября в Нью-Йорке, запомнился ярким выступлением 16-летней шведской школьницы Греты Тунберг. Не скрывая яростных интонаций в голосе, молодая экоактивистка обвинила политиков во лжи и в том, что «они украли у неё детство».