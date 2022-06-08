Джонсону вновь предложили уйти в отставку, он поблагодарил и отказался Джонсон поблагодарил лидера Шотландской партии Блэкфорда за предложение уйти в отставку

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Ян Блэкфорд призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона покинуть пост, сообщает телеканал Sky News. Джонсон лишь поблагодарил Блэкфорда за «свойственные ему теплые слова» и назвал «надежным защитником государства», который словно «эпоксидный клей удерживает Соединенное Королевство». Блэкфорд иронично сравнил премьер-министра с сумасбродным персонажем из «Монти Пайтона», отметив, что он не замечает очевидных вещей.

Никакие иллюзии и отрицание очевидного не спасут премьер-министра. Ситуация не изменится, пока премьер-министр не уйдет с поста, — заявил лидер ШНП.

Блэкфорд отметил, что «цифры не врут», так как премьер-министра не поддерживает 41% членов парламента и 97% шотландских парламентариев. Джонсон поблагодарил лидера ШНП и выразил надежду, что тот «останется на посту как можно дольше».

Блэкфорд сравнил реакцию премьер-министра, которому удалось миновать вотума недоверия, с поведением персонажа из «Монти Пайтона». В фильме «Монти Пайтон и поиски Святого Грааля» Черному Рыцарю отрубили обе руки в поединке, но он упрямо игнорировал этот факт, утверждая, что это всего лишь «царапина» или «ранение мягких тканей».

Хоть раз в жизни ему нужно проснуться и осознать реальность. Премьер-министр, все кончено. Дело сделано. У премьер-министра не осталось выбора, но у Шотландии есть, — заключил Блэкфорд.

Ранее представители правящей в Великобритании Консервативной партии не смогли набрать необходимого количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.