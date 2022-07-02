Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы и удостоился трех знаков отличия имени Григория Маразли, сообщил мэр города Геннадий Труханов, подписавший распоряжение. Он пояснил, что принял такое решение, чтобы выразить благодарность главе британского правительства за помощь стране.