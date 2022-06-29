Джонсон призвал НАТО увеличить военные расходы из-за Украины

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Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны — члены НАТО увеличить военные расходы из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает Daily Telegraph со ссылкой на выдержки из речи премьера на саммите Альянса в Мадриде.

НАТО хранит безопасность наших граждан каждый день. Но в ближайшие 10 лет угрозы вокруг нас будут лишь нарастать. <...> Расходы на оборону в виде 2% от ВВП всегда считались минимальным объёмом, а не потолком. Союзники должны продолжать наращивать военную инфраструктуру в текущий кризисный период, — сказано в заявлении Джонсона.

Сама Великобритания тратит 2,3% ВВП на военные нужды, отмечает газета. А в предвыборной программе правящей Консервативной партии от 2019 года содержался пункт, в котором было сказано, что власти планируют каждый год выделять на оборону средства на 0,5% выше показателя инфляции. И ввиду ожидаемой к концу года инфляции до 11% правительство просто не сможет сдержать свои обещания перед избирателями, пишет издание.

Вопрос размера оборонных расходов расколол кабмин Великобритании на два лагеря, отмечает газета. Министр обороны Бен Уоллес и глава МИД Лиз Трасс считают, что страна должна увеличить военный бюджет. Премьер Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак уверены, что страна не может позволить себе рост расходов на нужды Минобороны в условиях набирающего обороты финансового кризиса.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что сейчас любые попытки урегулировать конфликт на Украине приведут к нестабильности в мире и лишь укрепят позиции Москвы. Глава британского правительства считает, что стремление европейских государств наладить отношения между участниками конфликта «даёт карт-бланш» президенту России Владимиру Путину на «манипулирование» международными рынками и суверенными странами.