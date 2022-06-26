Джонсон призвал не улаживать сейчас конфликт на Украине Джонсон заявил Макрону, что любая попытка уладить конфликт на Украине усилит нестабильность в мире

Фото: Jack Chan/Chine Nouvelle/Global Look Press

Борис Джонсон и Эммануэль Макрон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что сейчас любые попытки урегулировать конфликт на Украине приведут к нестабильности в мире и лишь укрепят позиции Москвы, передает BBC со ссылкой на Даунинг-стрит. Глава британского правительства считает, что стремление европейских государств наладить отношения между участниками конфликта «дает карт-бланш» президенту России Владимиру Путину на «манипулирование» международными рынками и суверенными странами.

[Премьер-министр] подчеркнул, что сейчас попытка уладить конфликт приведет лишь к нестабильности и даст Путину карт-бланш на то, чтобы постоянно манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками, — говорится в сообщении.

Ранее Джонсон заявил, что Европа переживает тяжелый экономические кризис, который побуждает многих европейских лидеров высказываться о ситуации на Украине с призывами как можно скорее прекратить боевые действия. Он подчеркнул, что такое давление может вынудить Киев принять невыгодные ему условия перемирия с Москвой.