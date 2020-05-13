Джонсон назвал число умерших от коронавируса в Британии медработников

https://static.news.ru/photo/1cc43a28-950e-11ea-913d-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пандемия коронавируса унесла жизни 144 работников Национальной службы здравоохранения Англии и 131 социального работника. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Политик выразил соболезнования и слова поддержки близким умерших. В ходе общения с членами парламента премьер также почтил память кассира лондонского вокзала Белли Муджинги, которая умерла после заражения коронавирусной инфекцией.

Джонсон назвал совершенно ужасным факт того, что женщина подверглась жестокому обращению за выполнение своей работы, передаёт Express.

Как писал NEWS.ru, заражение коронавирусом Муджинге диагностировали после того, как один из посетителей вокзала покашлял и поплевал в её сторону. Спустя 11 дней после нападения женщина была госпитализирована, её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Муджинга скончалась 5 апреля.