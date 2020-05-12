В Британии мужчина поплевал на кассира на вокзале, и она умерла от COVID-19

https://static.news.ru/photo/70bd0510-945a-11ea-9f46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кассир, работавшая на вокзале Виктории в Лондоне, умерла от заражения коронавирусом. 22 марта на Белли Муджингу и её коллег, обслуживавших клиентов в зале, напал неизвестный. Он кричал, что инфицирован COVID-19, и кашлял и плевал на них.

В результате 47-летняя Муджинга, у которой до пандемии были проблемы со здоровьем, 5 апреля скончалась от инфекции. В профсоюзе работников транспортной и туристической отраслей рассказали, что работники вокзала звали на помощь правоохранителей.

Расследованием инцидента занялась британская транспортная полиция. В ассоциации наёмных работников транспорта подчеркнули, что после начала вспышки Муджинга и коллеги просили предоставить им средства индивидуальной защиты и дать возможность работать на кассах. Руководство не пошло им навстречу, передаёт CNN.

2 апреля Белли была доставлена в госпиталь, где её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Спустя три дня женщина умерла.

Как писал NEWS.ru, власти Великобритании решили обязать всех прибывающих в страну в течение двух недель находиться в самоизоляции. Иностранцев, у которых нет собственного жилья и возможности пройти карантин в нём, разместят в специальных центрах.