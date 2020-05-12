В Британии мужчина поплевал на кассира на вокзале, и она умерла от COVID-19

Кассир, работавшая на вокзале Виктории в Лондоне, умерла от заражения коронавирусом. 22 марта на Белли Муджингу и её коллег, обслуживавших клиентов в зале, напал неизвестный. Он кричал, что инфицирован COVID-19, и кашлял и плевал на них.
В результате 47-летняя Муджинга, у которой до пандемии были проблемы со здоровьем, 5 апреля скончалась от инфекции. В профсоюзе работников транспортной и туристической отраслей рассказали, что работники вокзала звали на помощь правоохранителей.
Расследованием инцидента занялась британская транспортная полиция. В ассоциации наёмных работников транспорта подчеркнули, что после начала вспышки Муджинга и коллеги просили предоставить им средства индивидуальной защиты и дать возможность работать на кассах. Руководство не пошло им навстречу,
2 апреля Белли была доставлена в госпиталь, где её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Спустя три дня женщина умерла.
Как писал NEWS.ru, власти Великобритании решили обязать всех прибывающих в страну в течение двух недель находиться в самоизоляции. Иностранцев, у которых нет собственного жилья и возможности пройти карантин в нём, разместят в специальных центрах.
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