Джонсон хочет ослабить карантинные ограничения в Британии с 11 мая

Директорат по вопросам информационной политики офиса президента Украины прокомментировал предложение главы Белоруссии Александра Лукашенко о посещении парада Победы в Минске. В ведомстве заявили, что украинский лидер Владимир Зеленский не сможет приехать на мероприятие.

Там напомнили, что на территории Украины действует карантин, передаёт «Радио Свобода». Глава государства пока не совершает зарубежных визитов, — отметили в офисе Зеленского. Ранее, как писал NEWS.ru, белорусский президент, пригласивший...