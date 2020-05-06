Джонсон хочет ослабить карантинные ограничения в Британии с 11 мая

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что правительственный план по снятию введённых из-за пандемии коронавируса ограничений будет представлен парламенту 10 мая. Политик намекнул, что часть мер могут ослабить уже 11 мая.
Великобритания сейчас занимает второе место в мире и первое в Европе по числу жертв пандемии COVID-19,
Мы хотим, если сможем, приступить к осуществлению некоторых из этих мер в понедельник (11 мая. — NEWS.ru), — заявил Джонсон в ходе беседы со своим оппонентом, лидером Лейбористской партии Киром Стармером.
По данным газеты The Sun, покидать дома жителям Британии могут разрешить с 26 мая. От коронавируса в стране умерло более 32 тысяч человек, писал NEWS.ru.
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