Две европейские страны подписали заявление об увеличении помощи Киеву Польша и Литва подписали заявление об увеличении помощи Украине

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с польским и литовской коллегами Матеушем Моравецким и Ингридой Шимоните подписали заявление, в котором подтвердили необходимость усиления военной и финансовой помощи Киеву, сообщил глава украинского кабмина. В документе также говорится об активизации дискуссии по вступлению Киева в НАТО и ЕС.

Последний год доказал, насколько важно единство наших стран и народов. Работаем для дальнейшего укрепления партнерства и совместного будущего в объединенной Европе, — написал Шмыгаль.

Как следует из текста заявления, опубликованного на официальном портале украинского правительства, в ходе встречи премьеры «подчеркнули значительную роль „Люблинского треугольника“ в консолидации международной поддержки Украины». В документе сказано, что стороны поддержали начало переговоров о вступлении Киева в ЕС с момента принятия ЕК положительной оценки выполнения рекомендаций по заявке на членство.

Кроме того, Литва и Польша, согласно заявлению, выразили готовность к дальнейшему участию в восстановлении Украины и обсуждении с партнерами вопроса обеспечения республики военной техникой.

В конце октября ЕС сообщил, что с февраля он выделил €3,1 млрд на поставки оружия Украине. При этом представитель внешнеполитической службы союза Набила Массрали подчеркнула, что «вопрос выделения конкретных видов вооружений — это вопрос к конкретным странам — членам ЕС».