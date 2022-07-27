Два сотрудника ППС пострадали в результате диверсии в Херсоне Глава ВГА Херсонской области Сальдо: два сотрудника ППС пострадали в результате взрыва самодельного устройства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два сотрудника патрульно-постовой службы (ППС) пострадали после того, как диверсанты подорвали взрывчатку в Херсоне. В эфире передачи «Соловьев Live» глава местной ВГА Владимир Сальдо отметил, что хлопок прогремел в самом крупном микрорайоне города — Таврическом. По словам политика, украинские диверсанты начинили взрывчатку болтами и гайками. Сальдо добавил, что сотрудники ППС получили серьезные ранения, но остались живы.

Только что я получил информацию, несколько минут назад: проявления диверсионные продолжаются. Прозвучал взрыв в самом большом микрорайоне Херсона — Таврическом, — было взорвано самодельное взрывное устройство, начиненное гайками и болтами. <...> Два сотрудника патрульно-постовой службы нашей областной получили ранения, слава богу, живы, — заявил Сальдо.

Политик уточнил, что украинские диверсанты заложили взрывчатку на пути следования машины, в которой сидели пэпээсники.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что село Алексеевка подверглось прицельным минометным обстрелам со стороны Украины. По его словам, пострадавших и разрушений не выявили.