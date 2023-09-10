Два иностранных волонтера погибли на Украине

Фото: ukrainerelief.com

Испанская сотрудница гуманитарной организации Эмма Игуаль и канадский волонтер Энтони Игнат погибли на Украине при попадании ракеты в их машину, сообщает газета El Mundo. На автомобиле из Славянска в Бахмут ехали четыре члена команды Road to Relief, помогающей мирным жителям.

Транспортное средство от удара снаряда перевернулось и загорелось, два выживших волонтера получили ранения и ожоги. Информацию о смерти испанки подтвердил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

К сожалению, я могу подтвердить, что ракета попала в автомобиль, в котором ехала эта испанская работница, работавшая в гуманитарной НПО на Украине. У нас есть устное подтверждение ее смерти, — сказал министр.

Ранее британский студент Сэм Ньюи погиб на Украине в результате минометного обстрела. Молодой человек воевал на стороне ВСУ, отправившись на Украину добровольцем. Сэм и его отец ранее обвинялись в терроризме за поддержку курдских сил в Сирии.

До этого в Артемовске погиб 48-летний военный из США Джефф Джонс. Незадолго до гибели он отправил своему приемному отцу сообщение, в котором рассказал, что отправляется выполнять задание, которого испугались его сослуживцы.