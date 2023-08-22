Американский наемник перед гибелью на Украине оставил необычное послание Daily Mail: наемник из США перед гибелью обещал отцу раскрыть опасное задание

Фото: Spc. Scyrrus Corregidor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Воевавший на стороне ВСУ наемник из США перед гибелью оставил приемному отцу необычное послание, в котором пообещал рассказать о своем задании, сообщает Daily Mail. Военный отметил, что намерен решить задачу, которой испугались остальные боевые группы.

По информации газеты, 48-летний Джефф Джонс, который проживал в штате Мэн, погиб 31 июля в Артемовске при разрыве минометного снаряда. Его приемный отец Говард рассказал, что сын уехал в Европу больше года назад — в 2022-м. Сначала, как рассказал Джонс-старший, военный помогал беженцам на вокзалах в Польше, а позже отправился на Украину волонтером, затем стал наемником.

Мужчина рассказал, что в день гибели сына он получил от него сообщение, что тот вызвался выполнять задание, которого испугались остальные. Джонс пообещал раскрыть детали позже, однако спустя некоторое время раздался звонок не от него, а от его сослуживца.

Я отправил ему сообщение, но так и не получил ответа. Менее чем через четыре часа мне позвонил человек, с которым он подружился, и сказал, что [сын] погиб в бою, — рассказал отец.

Тело Джеффа вывезли из зоны боевых действий. Его прах передадут через международный аэропорт Бангора в сентябре.

Ранее Telegram-канал Mash предположил, что американские власти могут скрывать данные о потерях среди военнослужащих ВВС США, которые воюют на стороне Киева и обучают солдат ВСУ. По словам родственников военных, всех погибших на Украине обозначают как самоубийц.