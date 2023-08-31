На Украине погиб британский студент, воевавший за ВСУ добровольцем

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский студент Сэм Ньюи погиб на Украине в результате минометного обстрела, сообщает издание Telegraph со ссылкой на его родственников. Молодой человек воевал на стороне ВСУ, отправившись на Украину добровольцем. Сэм и его отец ранее обвинялись в терроризме за поддержку курдских сил в Сирии.

22-летний студент из Бирмингема, не имеющий военного опыта, был членом иностранного добровольческого отряда «Темные ангелы». Его смерть подтвердил брат.

Я не могу выразить словами, насколько разбитым себя чувствую. <...> Ему только исполнился 21 год, когда он решил ответить на призыв и поехать на Украину, — написал родственник в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена).

Отряд «Темные ангелы» был создан бывшим британским десантником Дэниелом Берком. Он приехал на Украину в прошлом году. Некоторое время спустя он перестал участвовать в болях и занялся эвакуацией людей из прифронтовой зоны. В середине августа Берк пропал без вести.

Ранее сообщалось, что в Артемовске погиб 48-летний военный из США Джефф Джонс. Незадолго до гибели он отправил своему приемному отцу сообщение, в котором рассказал, что отправляется выполнять задание, которого испугались его сослуживцы.

Военкор Юрий Котенок сообщал о ликвидации на Украине колумбийского наемника Хуана Карлоса Камачо Муньоса, присоединившегося к ВСУ в августе 2022 года. Колумбиец участвовал в боях в составе нацбатальона «Карпатская Сечь».