Военкор сообщил о ликвидации в зоне СВО наемника из Колумбии Военкор Котенок: присоединившийся к ВСУ наемник из Колумбии ликвидирован в зоне СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Колумбийский наемник Хуан Карлос Камачо Муньос, присоединившийся к ВСУ в августе 2022 года, ликвидирован в ходе спецоперации по демилитаризации Украины, сообщил военкор Юрий Котенок. В своем Telegram-канале он уточнил, что колумбиец состоял в рядах националистического батальона «Карпатская Сечь».

Хуан Карлос Камачо Муньос, колумбийский наемник, прибывший в августе 2022 года на Украину и воевавший в составе нацбата «Карпатская Сечь», уничтожен русской армией в зоне СВО, — сообщил журналист.

Он уточнил, что тело наемника вернут в Колумбию через посольство страны в Польше. Диппредставительство, как уточнил военкор, курирует отправку на наемников в зону боевых действий.

Ранее военкор сообщалл, что Вооруженные силы России ликвидировали грузинского наемника в зоне проведения СВО. Он добавил, что иностранный боец командовал подразделением ВСУ на Артемовском направлении. Наемник возглавлял отряд «Черный орел», уточнил военкор. Он входит в состав 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Кроме того, российские артиллеристы уничтожили позицию ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, где польские наемники попытались поднять свой национальный флаг.