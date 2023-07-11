Дуда допустил отправку миротворцев НАТО на Украину Президент Польши Дуда допустил отправку миротворцев НАТО на Украину после окончания там конфликта

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Президент Польша Анджей Дуда допустил отправку миротворцев НАТО на Украину после окончания там конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью газетам Welt, Bild и Politico. Об этом он заявил накануне саммита Альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

Если будет принято коллективное решение альянса об отправке войск для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, то мы, как ответственный член НАТО, безусловно, поддержим это решение, — сказал Дуда.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его страна уже де-факто находится в НАТО. Он отметил, что на саммите в Вильнюсе Киев ожидает четких и ясных алгоритмов для быстрого получения членства в Альянсе.

В то же время в начале июня президент Украины Владимир Зеленский также признал, что страна не вступит в НАТО в период военного конфликта с Россией. Он подчеркнул, что не будет втягивать ни одну страну из Альянса в боевые действия.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна не согласна на гарантии безопасности как альтернативу вступлению в НАТО. По его мнению, данный вариант должен стать промежуточным между нынешним положением вещей и моментом вступления в Альянс.