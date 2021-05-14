Донецк обвинил Киев в нагнетании ситуации на линии соприкосновения

https://static.news.ru/photo/b693d62c-b6f5-11eb-961a-96000091f725_660.jpg Фото: Николай Тришин/ТАСС

Украина продолжает нагнетать ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе. Киев усиливает обстрелы жилых кварталов, заявила полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Её слова передаёт РИА Новости.

Она подчеркнула, что поведение украинских властей идёт вразрез с высказываниями о приверженности мирному урегулированию конфликта. Киев, отметила Никонорова, наращивает обстрелы жилых кварталов, используя при этом запрещённые Минскими соглашениями миномёты и танки. Число обстрелов за прошедшие дни увеличилось. Глава МИД ДНР отметила, что миссия ОБСЕ фиксирует размещение украинскими силовиками военной техники вблизи домов и иных объектов, которые находятся на территории, подконтрольной Киеву.

Кроме того, в районах участков разведения сил и средств зафиксированы представители вооружённых формирований Украины, что противоречит не только всей сути процесса разведения вооружений, но и достигнутым в рамках контактной группы договорённостям, — заметила Никонорова.

В апреле 2021 года отмечались учащённые обстрелы с обеих сторон в зоне соприкосновения в Донбассе. Существовали опасения, что перемирие, установленное в 2020 году, будет нарушено и это приведёт к полномасштабным боям. Однако, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не собирается поглощать Донбасс.

Ранее стало известно, что делегация от Американского совета по внешней политике при Конгрессе США посетила Украину с визитом. В программу поездки входил осмотр позиций украинских вооружённых сил в Донбассе.