Доказательств нет: евродепутат от Чехии предложила сгладить скандал с РФ

https://static.news.ru/photo/29212a36-a3ec-11eb-b44b-96000091f725_660.jpg Фото: Mandoga Media/Global Look Press

Депутат от Чехии в Европарламенте Катержина Конечна заявила, что спецслужбы страны должны незамедлительно предъявить доказательства якобы причастности России к взрывам. По её словам, пока история с громкими обвинениями не выглядит основательной, сообщает РИА Новости.

Дипломатический конфликт возник, хотя не было прямых доказательств того, что российские агенты там были, также не найдены взрывчатые вещества, отметила евродепутат.

Получается, что мы знаем, кто это сделал, но только мы не знаем, были ли они там, и у нас нет оружия, которое они использовали? Звучит не как убедительные доводы... Наши спецслужбы должны немедленно представить доказательства обвинений против ГРУ, — подчеркнула Конечна.

Она добавила, что от недружественной риторики следует отказаться и Праге, и Москве. Страны должны наладить контакты, чтобы стабилизировать обстановку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Праге в ответ на недружественные действия получили от России «то, о чём не мечтали даже в страшном сне». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её мнению, раздувая дипломатический скандал, Чехия «сама не понимала, во что себя втягивает». Это хуже любого страшного сновидения.