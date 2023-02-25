«До центра — 1740 метров»: командир «Вагнера» о наступлении в Артемовске

Фото: РИА Новости

Российские войска продолжают наступление в Артемовске, до центра города им осталось пройти менее двух километров, рассказал РИА Новости командир взвода группы «Вагнер». По его словам, ВСУ еще держат оборону, однако украинские солдаты падают духом и постепенно отступают.

До центра Бахмута (украинское название Артемовска. — NEWS.ru) от передовых позиций осталось 1740 метров. Противник держит оборону, но все равно духом падает. Начинает отступление, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что украинские солдаты не хотят воевать, но командиры отправляют их в бой, угрожая тюрьмой. Командир взвода призвал военнослужащих ВСУ прекращать сопротивление и сдаваться, заверив в лояльном и адекватном отношении со стороны российских военных к тем, кто добровольно сложит оружие.

Ранее бывший морпех США Трой Оффенбекер, воюющий на стороне Киева, назвал бои за Артемовск мясорубкой. По его словам, украинские войска несут большие потери. Наемник отметил, что средний срок жизни солдата ВСУ на передовой составляет около четырех часов.

По сообщениям СМИ, западные и украинские чиновники допускают отход ВСУ из Артемовска, чтобы избежать окружения. По мнению украинских военных, сдача позиций ВСУ позволит российским войскам перегруппироваться и подтянуть ресурсы для наступления.