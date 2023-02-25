Чиновники на Западе признали, что войска Украины могут оставить Артемовск Times: чиновники на Западе признали, что украинские войска могут оставить Артемовск

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Западные и украинские чиновники признали, что бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), возможно, придется оставить Артемовск (украинское название — Бахмут), сообщает издание Times. По его данным, на такой шаг они пойдут, чтобы избежать проблем с окружением.

Западные и украинские должностные лица, осознавая, что защитники города, возможно, будут полностью окружены и останутся без путей снабжения, недавно признали, что может произойти вывод войск, и преуменьшили стратегическую ценность Бахмута, — подчеркивается в публикации.

При этом украинские военные признали, что выход подразделений из города может им дорого обойтись. Кроме потери позиций это обернется тем, что российские подразделения смогут перегруппируются и подтянут ресурсы для наступления, рассказал изданию один из украинских капитанов.

Ранее полевой командир ВСУ с позывным Мадьяр признал резкое усложнение ситуации в Артемовске.Он подчеркнул, что в городе идут жестокие бои. По словам Мадьяра, на северном фланге в прорыв идут бойцы ЧВК «Вагнер», которые пытаются окружить Артемовск.