Дизельное топливо в ФРГ подорожает из-за потолка цен на нефтепродукты из РФ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Введение потолка цен на российские нефтепродукты обернулось для Германии проблемой, пишет издание RND. Из-за этого в ФРГ ожидается рост цен на дизельное топливо.

По словам Томаса Паулса из Института немецкой экономики, дизельное топливо на мировом рынке сейчас в дефиците. Если Евросоюзу придется отказаться от его покупки у России, топливо придется поставлять издалека, например, из Саудовской Аравии. А так как вместимость специальных судов ограничена, маршруты длиннее, а перевозки дороже, вверх взлетят и цены на конечный продукт.

Кроме того, издание подчеркнуло, что в Восточной Германии цены на дизельное топливо выше, что связано со снижением производства на двух восточногерманских НПЗ.

2 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал к полному отказу от импорта из России нефти, газа и урана в рамках очередного пакета санкций. Кроме того, парламентарии предложили снизить потолок цен на российскую нефть.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно относятся к новому эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, поскольку оно повлечет дальнейшее нарушение баланса на мировых рынках. Он добавил, что Россия принимает меры, чтобы оградить свои интересы от возникающих рисков.