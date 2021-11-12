Дипломат обвинил Европу в превращении Украины в «свалку для мигрантов»

Проявлениями «немецкого колониализма» и «двойных стандартов» назвал предложение депутата бундестага Нильса Шмида отправить мигрантов с польско-белорусской границы на Украину посол Киева в Германии Андрей Мельник. Его слова приводит радио Deutschlandfunk.

По словам Мельника, больше всего украинскую общественность возмутило и шокировало в «этой нелепой инициативе» то, что правительство страны не спрашивали и вообще ни с кем не консультировались.

Это признак отсутствия уважения, как говорят некоторые, высокомерия по отношению к Украине, — заявил дипломат.

Мельник считает, что в предложении немецкого парламентария есть «определённые нотки немецкого колониализма», хорошо знакомые жителям Украины с тёмных времён «войны на уничтожение».

В то время наша страна считалась «жизненным пространством», и сегодня, похоже, некоторые политики рассматривают нас не как равноправных партнёров, а как территорию по соседству, в некотором роде свалку для мигрантов, чтобы они ни в коем случае не попадали в ЕС. И тут мы видим чёткие двойные стандарты, — сказал дипломат.

Также он упрекнул Евросоюз в недостаточной реакции на ситуацию с беженцами, добавив, что Киев готов обсуждать официальное предложение по мигрантам от Брюсселя, если таковое поступит.

Миграционный кризис на границе Белоруссии начался в мае, когда власти страны пригрозили ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на обострение отношений с Западом.

С 8 ноября к польско-белорусской границе подошли тысячи мигрантов. Они штурмовали заграждения, пытаясь прорваться на территорию Польши. Пограничники использовали газ, были стянуты военные и техника. Президент Польши Анджей Дуда охарактеризовал происходящее как беспрецедентную массированную гибридную атаку со стороны Белоруссии.